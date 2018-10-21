РУСАДА взяло 54 допинг-пробы у сборной России по борьбе перед ЧМ-2018

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) взяло допинг-пробы у борцов, которые попали в заявку на чемпионат мира в Будапешт, сообщает ТАСС.

По информации, пресс-службы РУСАДА, проверка проходила с января по середину октября 2018 года. Всего было взято 54 допинг-пробы.

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Максимальное количество проб пришлось на российского борца греко-римского стиля Александра Чехиркина: он проходил контроль шесть раз.

Соревнование проходит с 20 октября по 28 октября. В составе сборной России 30 спортсменов.

Ранее сообщалось, что российский биатлонист Антон Шипулин допущен до первых этапов Кубка мира.