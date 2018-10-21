Грозный принял огонь зимней Универсиады 2019 года
Видео по теме
╳
Огонь зимней Универсиады — 2019 приняли в Грозном, сообщает ТАСС.
Символ международного соревнования несли 1,4 км.
«Торжественное мероприятие началось с территории Чеченского государственного университета, где был зажжен факел от огня, привезенного из Ставрополя», — гласит сообщение пресс-службы главы и правительства Чечни.
Реклама
Право торжественного зажжения чаши огня получил чемпион России по комплексному единоборству Абдулкерим Эдилов.
Ранее сообщалось, что глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров предложил провести реванш между Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым на «Ахмат Арене» в столице республики.