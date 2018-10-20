«Барселона» обыграла «Севилью» и вышла в лидеры чемпионата Испании

«Барселона» обыграла «Севилью» в матче девятого тура чемпионата Испании, сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в столице Каталонии, завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Филиппе Коутиньо, Лионель Месси, Луис Суарес и Иван Ракитич. У гостей мячи забили Пабло Сарабия и Луис Мурьель.

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В первом тайме Месси получил травму и покинул поле.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Барселона» набрала 18 очков и вышла на первое место в турнирной таблице. «Севилья» (15 очков) опустилась на третью строчку.

Испания. Примера. 9-й тур

«Барселона» (Барселона) — «Севилья» (Севилья) — 4:2

Голы: 1:0 — Коутиньо, 2; 2:0 — Месси, 12; 3:0 — Суарес, 63 (пенальти); 3:1 — Сарабия, 79; 4:1 — Ракитич, 88; 4:2 — Мурьель, 90+1