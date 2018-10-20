Определился первый финалист ВТБ Кубка Кремля

теннисные мячи Meduza
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Француз Адриан Маннарино вышел в финал теннисного турнира ВТБ Кубок Кремля, сообщает «Советский спорт».

В полуфинальной встрече он одержал победу над итальянцем Андреасом Сеппи со счетом 7:5, 7:5. Теннисисты провели на корте 1 час 33 минуты.

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В финале Маннарино сыграет с победителем матча Даниил МедведевКарен Хачанов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Теннис. ВТБ Кубок Кремля
Адриан Маннарино (Франция) — Андреас Сеппи (Италия) — 7:5, 7:5