«Реал» проиграл «Леванте» и продлил серию без побед в чемпионате Испании
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Мадридский «Реал» потерпел поражение от «Леванте» в матче девятого тура чемпионата Испании, сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Мадриде, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Хосе Моралес и Рохер Марти. У хозяев мяч забил Марсело.
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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Реал» не смог одержать победу в четвертом матче Примеры подряд.
Испания. Примера. 9-й тур
«Реал» (Мадрид) — «Леванте» (Валенсия) — 1:2
Голы: 0:1 — Моралес, 6; 0:2 — Марти, 13 (пенальти); 1:2 — Марсело, 72