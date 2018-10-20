В Госдуме удивлены отсутствием передач у Кокорина

Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал информацию о том, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин не получил от своих родственников ни одной передачи до вчерашнего дня, передает Sport24.

«Удивление вызывает другой факт о том, что, по сообщению адвоката на вчерашний день, Кокорин не получил ни одной передачи от своих родственников и близких. На его счету нет ни одной копейки, что не позволяет ему приобретать какие-то повседневные вещи, которые нужны ему там.

Реклама

И это при всех криках и воплях со стороны людей, поддерживающих Кокорина, а также со стороны родителей, которые готовы были внести залог и говорили, что их мальчики хорошие. То, что у ребенка не было ни одной передачи, и ему приходится пользоваться всем тем, что выдает ему «Бутырка» — это, конечно, не очень положительно характеризует всех его друзей и близких людей», — поделился Лебедев.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий, связанных с Мамаевым и Кокориным.

Ранее сообщалось, что клубы не смогут разорвать контракты с Кокориным и Мамаевым при одном условии.