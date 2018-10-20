Российские велогонщицы выиграли золото на первом этапе Кубка мира

Российские велогонщицы Анастасия Войнова и Дарья Шмелева одержали победу в командном спринте на первом этапе Кубка мира, который проходит во французском Сен-Кантен-ан-Ивелин, сообщает «Советский спорт».

Спортсменки вырвались вперед, опередив австралиек на 0,001 секунды.

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Россияне Павел Якушевский, Денис Дмитриев и Шейн Перкинс в мужском командном спринте заняли третье место. Первое принадлежит Нидерландам.

Ранее сообщалось, что сменившая спортивное гражданство велосипедистка Ольга Забелинская примет участие в чемпионате мира по велоспорту.