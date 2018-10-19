Дело игрока «Крыльев Советов» будет рассмотрено 31 октября

31 октября в самарском суде будет рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении полузащитника «Крылья Советов» Евгения Башкирова, сообщает «Р-Спорт».

Футболист был задержан за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Игрок может получить штраф в размере 30 тыс. рублей в соответствии с ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния», а также его могут лишить прав на срок от полутора до двух лет.

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Башкиров был задержан 14 октября. В тот же день был задержан еще один игрок «Крыльев Советов» Георгий Тигиев, но в его крови алкоголь или наркотики обнаружены не были.

Ранее «Крылья Советов» решили не выгонять Башкирова и Тигиева.