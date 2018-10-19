В деле Кокорина и Мамаева могут появиться еще две статьи

В уголовном деле нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Крансодара» Павла Мамаева могут появиться еще две статьи, передает «Советский спорт».

Об этом проинформировал председатель Экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков. Речь идет о причинении легкой или средней тяжести вреда здоровью (ст. 115 или ст. 112 УК РФ), а также ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Эти статьи связывают с избиением водителя ведущей Первого канала.

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«В рамках следственных действий этим фактам должна быть дана правовая оценка и следователем будет принято процессуальное решение, но здесь еще очень многое будет зависеть от позиции самого потерпевшего и собственника авто, будут ли они настаивать на этом или наоборот займут примирительную или нейтральную позицию», — заявил Цветков.

Ранее адвокат Глушакова встала на защиту Кокорина.