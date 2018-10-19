Кокорин расплакался в зале суда

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин обратился к суду во время рассмотрения апелляции о мере пресечения, сообщает Sport24.

«Уважаемый суд! Тверской суд избрал слишком суровую меру. Я неоднократно приносил искренние извинения потерпевшим, в том числе и лично на очных ставках», — сказал Кокорин.

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Футболист отметил, что осознает свою вину и раскаивается в содеянном.

«Это недостойный поступок, он стал для меня уроком. Я повел себя так, потому что у меня был конфликт именно с этими людьми.

Я не опасный преступник. У меня нет намерения скрываться. У меня расписаны тренировки и все знают мое местонахождение. Я добровольно приехал в полицию для дачи показаний. Я не собираюсь влиять на потерпевших и готов участвовать в следствии», — добавил Кокорин.

Игрок заявил, что ему неприятна «грязь по телевидению и в интернете».

«Она задевают всю мою семью. Прошу выпустить к семье, жене и родителям», — сказал Кокорин и расплакался.

11 октября Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев были арестованы по делу о двух драках, участниками которых они стали. 8 октября из-за действий футболистов пострадали водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук, а также глава департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

18 октября суд предъявил обвинения по статьям Уголовного кодекса России 213 «Хулиганство» и 116 «Побои». Сейчас Кокорин и Мамаев находятся в СИЗО «Бутырка».

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий, связанных с Кокориным и Мамаевым.