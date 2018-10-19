Кокорин намерен сотрудничать со следствием по делу о хулиганстве
Адвокат форварда «Зенита» Александра Кокорина Олег Попов заявил, что его подзащитный намерен сотрудничать со следствием.
19 октября Мосгорсуд рассматривает апелляции по мере пресечения Кокорина, его брата Кирилла и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.
«У Кокорина нет стремления скрыться и препятствовать следствию. Кокорин намерен сотрудничать. Он явился сам к следователям и никогда не привлекался к уголовной ответственности. Кокорин социализирован: имеет работу и семью. Все произошедшее — это случайность, и он уже раскаялся», — цитирует Попова RT.
Адвокат отметил, что статус футболиста не даст ему скрыться от следствия.
«Следствие не рассматривало возможность менее мягкой меры, а при этом расследование дела не представляет сложности», — заявил Попов.
Адвокат сказал, что Кокорин принимает меры по заглаживанию своей вины перед главой департамента Минпромторга Денисом Паком.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий, связанных с Кокориным и Мамаевым.
Ранее адвокат прокомментировал решение суда не отпускать Мамаева под домашний арест.