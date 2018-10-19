Кокорин намерен сотрудничать со следствием по делу о хулиганстве

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Адвокат форварда «Зенита» Александра Кокорина Олег Попов заявил, что его подзащитный намерен сотрудничать со следствием.

19 октября Мосгорсуд рассматривает апелляции по мере пресечения Кокорина, его брата Кирилла и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

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«У Кокорина нет стремления скрыться и препятствовать следствию. Кокорин намерен сотрудничать. Он явился сам к следователям и никогда не привлекался к уголовной ответственности. Кокорин социализирован: имеет работу и семью. Все произошедшее — это случайность, и он уже раскаялся», — цитирует Попова RT.

Адвокат отметил, что статус футболиста не даст ему скрыться от следствия.

«Следствие не рассматривало возможность менее мягкой меры, а при этом расследование дела не представляет сложности», — заявил Попов.

Адвокат сказал, что Кокорин принимает меры по заглаживанию своей вины перед главой департамента Минпромторга Денисом Паком.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий, связанных с Кокориным и Мамаевым.

Ранее адвокат прокомментировал решение суда не отпускать Мамаева под домашний арест.