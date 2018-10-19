Кокорину было сделано замечание во время заседания

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Футболисту Александру Кокорину было сделано замечание во время рассмотрения апелляции по мере пресечения по делу о хулиганстве и побоях, сообщает RT.

Судья сделал замечание игроку, что он не встает, когда ему задают вопросы. Форвард «Зенита» принес извинения и добавил, что ему неудобно вставать с места.

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19 октября Мосгорсуд рассматривает апелляции братьев Кокориных и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. Защита настаивает на переводе подсудимых под домашний арест. Суд уже отклонил апелляции Кирилла Кокорина и Мамаева.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий, связанных с Кокориным и Мамаевым.