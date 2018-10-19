Рианна поддержала протесты против Трампа
Певица Рианна отказалась выступать в перерыве Супербоула, сообщает «Советский спорт».
Как передает Mirror, певица таким образом выступила против позиции Национальной футбольной лиги (НФЛ) по акциям протеста игроков во время исполнения гимна США.
В 2017 году квотербек клуба «Сан-Франциско» Колин Каперник и Эрик Рид отказались стоя слушать национальный гимн США перед матчем чемпионата. Они преклонили колено в знак протеста против действий полиции по отношению к темнокожему населению.
Реклама
Позднее президент США Дональд Трамп призвал руководство НФЛ наказать игроков за подобные акции.
Ранее сообщалось, что Серена Уильямс поддержала протесты против Трампа.