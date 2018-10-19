СМИ: «Бавария» может объявить о назначении Венгера 19 октября
19 октября руководство мюнхенской «Баварии» планирует провести пресс-конференцию на которой может быть объявлено о назначении французского специалиста Арсена Венгера на пост главного тренера клуба, пишет «Советский спорт».
О такой вероятности сообщает газета Bild. Венгер в течение 22 лет тренировал лондонский «Арсенал» и ушел из клуба в конце прошлого сезона. Ранее 68-летний француз заявил, что планирует вернуться к тренерской деятельности в самом начале 2019 года, однако не уточнил, в каком клубе планирует работать. СМИ ранее называли Венгера, Лорана Блана и Зинедина Зидана кандидатами на замену Нико Ковачу в «Баварии», который возглавил команду минувшим летом.
На сегодняшний день безвыигрышная серия мюнхенцев во всех турнирах достигла четырех матчей. «Бавария» занимает шестое место в чемпионате Германии, отставая от лидера, дортмундской «Боруссии», на четыре очка. В Лиге чемпионов мюнхенцы после двух туров набрали четыре очка и занимают второе место в группе Е.
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