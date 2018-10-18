Футболисты ЦСКА сфотографировались с чемпионским поясом Хабиба Нурмагомедова

Футболисты столичного ЦСКА устроили фотосессию с чемпионским поясом UFC, который принадлежит российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову, сообщает «Советский спорт».

Армейцы 18 октября прилетели в Махачкалу, где 19 октября сыграют матч 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против махачкалинского «Анжи».

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В свой инстаграм фотографии выложили армейские футболисты Хетаг Хосонов, Виталий Жиронкин и Ильзат Аметов.

В поединке за чемпионский пояс Нурмагомедов одолел ирландского бойца Конора Макгрегора.

Ранее президент «Анжи» заявил, что не надо отвлекать игроков околофутбольными темами.