Футболисты ЦСКА сфотографировались с чемпионским поясом Хабиба Нурмагомедова
Футболисты столичного ЦСКА устроили фотосессию с чемпионским поясом UFC, который принадлежит российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову, сообщает «Советский спорт».
Армейцы 18 октября прилетели в Махачкалу, где 19 октября сыграют матч 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против махачкалинского «Анжи».
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В свой инстаграм фотографии выложили армейские футболисты Хетаг Хосонов, Виталий Жиронкин и Ильзат Аметов.
В поединке за чемпионский пояс Нурмагомедов одолел ирландского бойца Конора Макгрегора.
Ранее президент «Анжи» заявил, что не надо отвлекать игроков околофутбольными темами.