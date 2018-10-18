СМИ: Месси попросил «Барселону» купить Погба
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси хочет видеть в клубе полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, сообщает «Советский спорт».
По информации Daily Mail, капитан сине-гранатовых рассказал о своем желании руководству клуба. Отмечается, что и другие лидеры каталонцев согласны с целесообразностью приобретения Погба.
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По ходу текущего сезона у 25-летнего Погба возникли проблемы с главным тренером «красных дьяволов» Жозе Моуринью. Как утверждает английская пресса, из-за этого конфликта француз не против покинуть «МЮ» в ближайшее трансферное окно.
Ранее сообщалось, что Эрик Абидаль рассказал о молчаливости Месси.