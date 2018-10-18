Семье бойца UFC угрожают из-за суда с Макгрегором
Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Майкл Кьеза рассказал о поступающих ему и его семье угрозах из-за того, что он подал в суд на своего коллегу Конора Макгрегора, передает «Советский спорт».
«Я не могу сказать многого, но ситуация не очень хорошая. Даже моей девушке и маме присылают оскорбительные сообщения и комментарии. Они не имеют к этой ситуации никакого отношения. Мне жаль мою маму – она очень чувствительная женщина. Я просто стараюсь защитить ее. Она рассказывает, что ей пишут, и мне стыдно это слышать.
Если кто-то что-то хочет сказать, пусть скажут это мне лично. Это дело не касается моей семьи – только меня», – приводит слова спортсмена MMA Fighting.
Кьеза получил повреждения в ходе бруклинской атаки Макгрегора на автобус промоушена и не смог выступить на UFC 223.
Ранее сообщалось, что Ронда Роузи призвала UFC равно относиться к Нурмагомедову и Макгрегору.