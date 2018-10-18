Российско-украинский дуэт завоевал бронзу юношеской Олимпиады
Россиянин Руслан Терновой, выступивший на юношеской Олимпиаде в Буэнос-Айресе в паре с украинкой Софией Лискун, завоевал бронзовую медаль, сообщает ТАСС.
Российско-украинский дуэт выступил по прыжкам в воду в необычном формате – командном турнире интернациональных смешанных команд. Терновой и Лискун заработали 310,20 баллов за свои прыжки и стали бронзовыми призерами соревнований.
Ранее сообщалось, что назначен знаменосец сборной России на церемонии закрытия ЮОИ.
Летние юношеские Олимпийские игры. Буэнос-Айрес, Аргентина
Прыжки в воду. Интернациональные смешанные команды
1. Лин Шан/Даниэль Рестрепо Гарсиа (Китай/Колумбия) – 391,35.
2. Елена Вассен/Лян Цзюнцзи (Германия/Китай) – 390,10.
3. София Лискун/Руслан Терновой (Украина/Россия) – 371,15…
9. Ульяна Клюева/ Аурелиан Драгомир (Россия/Румыния) – 310,20.