Российско-украинский дуэт завоевал бронзу юношеской Олимпиады

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Россиянин Руслан Терновой, выступивший на юношеской Олимпиаде в Буэнос-Айресе в паре с украинкой Софией Лискун, завоевал бронзовую медаль, сообщает ТАСС.

Российско-украинский дуэт выступил по прыжкам в воду в необычном формате – командном турнире интернациональных смешанных команд. Терновой и Лискун заработали 310,20 баллов за свои прыжки и стали бронзовыми призерами соревнований.

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Ранее сообщалось, что назначен знаменосец сборной России на церемонии закрытия ЮОИ.

Летние юношеские Олимпийские игры. Буэнос-Айрес, Аргентина

Прыжки в воду. Интернациональные смешанные команды

1. Лин Шан/Даниэль Рестрепо Гарсиа (Китай/Колумбия) – 391,35.

2. Елена Вассен/Лян Цзюнцзи (Германия/Китай) – 390,10.

3. София Лискун/Руслан Терновой (Украина/Россия) – 371,15…

9. Ульяна Клюева/ Аурелиан Драгомир (Россия/Румыния) – 310,20.