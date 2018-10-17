Генпрокурор Ирана снова запретил женщинам посещать футбольные матчи

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Генеральный прокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери выступил с заявлением, что женщины не будут посещать футбольные матчи в стране, сообщает «Советский спорт».

Подобное высказывание чиновник сделал на следующий день после того, как около ста женщин посетили товарищеский матч между национальными командами Ирана и Боливией (2:1) в Тегеране. Это произошло впервые с 1979 года.

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«Я был против присутствия женщин на стадионе «Азади» вчера. Мы — мусульманское государство, мы мусульмане. Мы разберемся с любым чиновником, который хочет разрешить женщинам присутствовать на стадионах под любым предлогом. Когда женщина идет на стадион и видит полуголых мужчин в спортивной форме, это приводит к греху. Если это повторится, я прикажу Тегеранскому прокурору принять меры», — приводит слова Монтазери AFP.

Ранее форвард казанского «Рубина» Сердар Азмун объявил о своем возвращении в сборную Ирана.