Передача Кучерова помогла «Тампе» обыграть «Каролину» в матче НХЛ
«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Каролину Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Тампе, завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. В составе победителей хет-трик оформил Тайлер Джонсон, также отличился Янни Гурд. У гостей шайбы забросили Майкл Ферланд и Мартин Нечас.
Российский форвард «молний» Никита Кучеров отметился результативной передачей.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа, США) — «Каролина Харрикейнз» (Роли, США) — 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)
0:1 — Ферланд (Терявяйнен, Ахо) — 10:25;
1:1 — Джонсон (Жозеф, Джирарди) — 12:42 (4x5);
2:1 — Джонсон (Эрни, Миллер) — 26:07;
2:2 — Нечас (Фегеле, Зыков) — 32:48;
3:2 — Гурд (Палат) — 47:02 (5x4);
4:2 — Джонсон (Кучеров, Джирарди) — 58:04 (en)