Передача Малкина не спасла «Питтсбург» от поражения в матче с «Ванкувером»
«Питтсбург Пингвинз» уступил в овертайме «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Питтсбурге, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе победителей отличились Бен Хаттон, Брэндон Саттер и Брок Безер. У хозяев шайбы забросили Джейк Гюнцель и Карл Хагелин.
Российский форвард «пингвинов» Евгений Малкин записал на свой счет результативную передачу.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург, США) — «Ванкувер Кэнакс» (Ванкувер, Канада) — 2:3 (1:2, 0:0, 1:0, 0:1)
1:0 — Гюнцель — 06:24;
1:1 — Хаттон (Шаллер, Гранлунд) — 08:55;
1:2 — Саттер (Шаллер, Мотт) — 18:56 ;
2:2 — Хагелин (Кессел, Малкин) — 56:46;
2:3 — Безер (Танев) — 60:34 (3x3)