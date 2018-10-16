Экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» сравнил Роналду и Месси

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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз назвал лучшего в мире игрока, передает «Советский спорт».

«Лучший игрок? Месси. Но и Роналду великолепен. Роналду прекрасен в том, что он делает, в своей скорости и силе. Он забивает, бьет штрафные. Но Месси хорош в своей универсальности, его передачи — просто класс! Он умеет все», — приводит слова бывшего хавбека ESPN.

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Роналду этим летом перешел из мадридского «Реала» в туринский «Ювентус».

Ранее сообщалось, что Модрич был удивлен уходу Роналду из «Реала».