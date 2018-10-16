Дюжев сравнил аресты Стрельцова и Мамаева с Кокориным

<img src="//img.gazeta.ru/files3/921/11830921/upload-06-pic905-895x505-6329.jpg">

Известный актер Дмитрий Дюжев поделился мнением о двухмесячном аресте нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника Павла Мамаева из «Краснодара» за участие в двух драках в центре Москвы, передает «Советский спорт».

«Хочу напомнить вам одну грустную, но тем не менее поучительную историю. 26 мая 1958 года по подозрению в изнасиловании был задержан футболист московского «Торпедо» Эдуард Стрельцов. Узнав о наличии уголовного дела в отношении спортсмена, руководитель государства Н. С. Хрущев распорядился наказать Стрельцова по всей строгости. Следствие и суд, выполняя политическую волю, обеспечили вынесение футболисту обвинительного приговора, несмотря на то, что уголовное дело содержало множество противоречий и вина Стрельцова была под большим сомнением.

Реклама

С подобной ситуацией мы сталкиваемся и сейчас. Я ни в коем случае не хочу сравнивать футбольный талант Стрельцова и Кокорина с Мамаевым. Важно обратить внимание на другое: государство в этом деле ведет себя исключительно так, чтобы получить максимальное одобрение у возмущенного общества. Господи, сохрани нашу Россию от всякого зла!» — написал актер в своем инстаграме.

Ранее адвокат Кокорина заявил, что братья принесли извинения Паку.