Избитый Тарасовым болельщик рассказал о финале скандала

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Болельщик «Спартака» Андрей Измайлов рассказал о финале инцидента, который произошел в мае этого года, передает Sport24.

Болельщика избил полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов. Фанат сидел в кафе и увидел, как Тарасов и Алексей и Антон Миранчуки курят кальян. Измайлова избил сначала Тарасов, а потом его охрана.

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«Когда я сидел в студии и готовился к эфиру, мне позвонил незнакомый номер. Отвечаю, а в трубке один из игроков сборной России! Он спросил, как все было на самом деле, и призвал меня идти до конца: «Станислав Саламович в курсе ситуации. Нам с ребятами в коллективе нужно понимать, что там произошло».

Похоже, после этой истории Тарасов и не поехал на чемпионат мира, хотя рассматривался вторым опорником после Газинского. Конечно, после таких звонков было очень приятно», — заявил Измайлов.

Ранее хавбек «Локомотива» Тарасов прокомментировал обвинения в неуплате налогов.