Адвокат Пака: мы остаемся на прежних позициях
Адвокат Дениса Пака Наталья Шатихина заявила, что позиция ее клиента после очной ставки с нападающим «Зенита» Александром Кокориным и полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым осталось неизменной, передает «Спорт-Экспресс».
«Что касается следственных действий, то мы подписали документы о неразглашении, комментариев тут не будет. Если не по очной ставке, то все в порядке, мы остаемся на прежних позициях», — рассказала Шатихина.
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«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию происходящих с Кокориным и Мамаевым событий.
Ранее адвокат Мамаева заявил о непричастности клиента к эпизоду с Паком.