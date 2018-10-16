Адвокат Пака: мы остаемся на прежних позициях

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Адвокат Дениса Пака Наталья Шатихина заявила, что позиция ее клиента после очной ставки с нападающим «Зенита» Александром Кокориным и полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым осталось неизменной, передает «Спорт-Экспресс».

«Что касается следственных действий, то мы подписали документы о неразглашении, комментариев тут не будет. Если не по очной ставке, то все в порядке, мы остаемся на прежних позициях», — рассказала Шатихина.

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«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию происходящих с Кокориным и Мамаевым событий.

Ранее адвокат Мамаева заявил о непричастности клиента к эпизоду с Паком.