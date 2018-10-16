Тренер «Кингз» назвал Ковальчука потрясающим талантом

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Главный тренер «Лос-Анджелес Кингз» Джон Стивенс после поражения от «Торонто Мэйпл Лифс» со счетом 1:4 прокомментировал игру российского форварда Ильи Ковальчука, сообщает «Советский спорт».

«Сегодня мы выглядели немного лучше в большинстве, но мы хотим проводить больше времени в чужой зоне. Будем работать над этим. Ковальчук — это потрясающий талант. Илья — габаритный игрок с отличной техникой, не знаю, удивляет ли меня что-то в его игре. Думал, что он больше нацелен на бросок, но он оказался человеком, который любит владеть шайбой и делать передачи. Если что-то и стало сюрпризом, то только это», — цитирует Стивенса LA Kings Insider.

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«Кингз» набрали лишь пять очков в шести матчах сезона и идут на 10-ой позиции в Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Ранее нападающий «Вашингтона» Овечкин заговорил о завершении карьеры.