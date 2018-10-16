Капитан «Анжи» выдвинул ультиматум руководству клуба

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Защитник и капитан махачкалинского «Анжи» Дмитрий Белоруков заявил, что футболисты команды могут не выйти на предстоящий матч с московским ЦСКА в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает «Спорт-Экспресс».



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«Ничего не поменялось. Все в силе. Если не начнут гасить долги, на игру с ЦСКА не выходим. Крайний срок — 18 октября. Пока тишина. Никто нам ничего не объявлял, встречи не назначено.

Бойкот игры с ЦСКА — единогласное решение команды», — заявил капитан команды.

Матч «Анжи» — ЦСКА запланирован на 19 октября.

Ранее отец Хабиба Нурмагомедова поделился мнением о финансовых проблемах «Анжи».