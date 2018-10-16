Гол Ковальчука не спас «Лос-Анджелес» от поражения в матче с «Торонто»
«Лос-Анджелес Кингз» потерпел поражение от «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Торонто, завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Каспери Капанен, также отличились Патрик Марло и Митчелл Марнер. У гостей единственную шайбу забросил Илья Ковальчук.
«Торонто» одержало пятую победу кряду в регулярном чемпионате.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Торонто Мэйпл Лифс» (Торонто, Канада) — «Лос-Анджелес Кингз» (Лос-Анджелес, США) — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
1:0 — Капанен (Гардинер, Мэттьюс) — 00:46;
2:0 — Марло (Ливо, Гардинер) — 19:38 (5x4);
2:1 — Ковальчук (Иафалло, Форборт) — 23:38;
3:1 — Марнер (Таварес, Хайман) — 28:32;
4:1 — Капанен (Мэттьюс) — 47:45