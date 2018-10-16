Касаткина успешно стартовала на ВТБ Кубке Кремля
Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла во второй круг турнира ВТБ Кубок Кремля, сообщает «Советский спорт».
Во встрече первого раунда Касаткина одержала победу над представительницей Украины Лесей Цуренко со счетом 6:4, 7:6 (7:1). Теннисистки провели на корте 1 час 52 минуты.
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В следующем раунде Касаткина встретится с победительницей матча Ализе Корне (Франция) — Наталья Вихлянцева (Россия).
Ранее сообщалось, что теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев вышли во второй круг ВТБ Кубка Кремля.
Теннис. ВТБ Кубок Кремля. 1-й круг
Дарья Касаткина (Россия) — Леся Цуренко (Украина) — 6:4, 7:6 (7:1)