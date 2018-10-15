Адвокат Мамаева соврал судье в апелляции на арест

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Адвокат хавбека «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов сказал неправду в апелляционной жалобе на решение суда об аресте его подзащитного по делу о хулиганстве, сообщает «РИА Новости».

Защита попросила об освобождении футболиста и разрешении находиться на тренировочной базе «горожан».

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Адвокат обосновал это тем, что в договоре Мамаева с клубом указан штраф за пропуск тренировок, который превышает его годовую зарплату.

По информации источника, игрок «Краснодара» зарабатывает $230 тысяч в месяц, в то время как штраф за отсутствие футболиста на тренировке составляет $10 тысяч.

Таким образом, денежное наказание за пропуск двух месяцев не может быть равно зарплате игрока «горожан».

Ранее сообщалось, что адвокат нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Олег Попов подал апелляцию на решение суда об аресте его клиента по делу о хулиганстве.