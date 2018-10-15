«Крылья Советов» решили не выгонять Башкирова и Тигиева

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Футболисты самарского клуба «Крылья Советов» Евгений Башкиров и Георгий Тигиев в понедельник приняли участие в тренировке команды в рамках подготовки к матчу 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским «Уралом», сообщает «Советский спорт».

В данный момент самарский клуб не рассматривает возможность расторжения контрактов с игроками, которые накануне были задержаны сотрудниками ГИБДД с признаками опьянения.

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Башкиров был задержан полицией за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Экспертиза показала наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе в три раза выше нормы. После этого стало известно о задержании Тигиева, первичный анализ мочи которого показал наличие амфетамина. Предположение о приеме Тигиевым наркотика не подтвердилось.

«По результатам медицинского освидетельствования, пройденного футболистом сегодня, запрещенных препаратов, а также наличия алкоголя в его крови обнаружено не было», — говорится в сообщении на официальном сайте «Крыльев Советов».

Ранее сообщалось, что в анализах задержанного футболиста «Крыльев Советов» найдены наркотики.