«Крылья Советов» применит санкции к Башкирову и Тигиеву после экспертиз

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Самарский клуб «Крылья Советов» намерен применить санкции в отношении полузащитника Евгения Башкирова и защитника Георгия Тигиева после получения результатов экспертиз из ГИБДД и больницы, где они проходили освидетельствование, сообщает ТАСС.

«Запросы были сделаны в ГИБДД и в больницу, где у них брали анализы. Результат пока неизвестен, за одну ночь пока ничего не поменялось. После ответов оттуда клуб вынесет свое решение, так как мы будем понимать, что там было. Ничего сейчас мы комментировать не можем, поскольку на сегодняшний день нет понимания», — рассказал председатель совета директоров клуба Дмитрий Шляхтин.

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Ранее самарское общественное движение «Ночной патруль» сообщило, что Башкиров на выходных был задержан полицией за рулем каршеринговой машины в состоянии алкогольного опьянения. Игрок не оказывал сопротивления сотрудникам ГИБДД и согласился пройти медицинское освидетельствование, которое показало трехкратное превышение допустимой нормы алкоголя в крови. Позже полиция задержала находившегося за рулем Тигиева. Согласно информации СМИ, первичный анализ показал наличие в его организме амфетамина.

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