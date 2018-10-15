Моуринью заявил о желании купить зимой четырех футболистов

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Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью назвал игроков, которых хотел бы видеть в своем клубе по итогам зимнего трансферного окна, сообщает «Советский спорт».

По информации Daily Mail, в шорт-листе потенциальных усилений «красных дьяволов» оказались четыре игрока. Ими стали защитник Никола Миленкович из итальянской «Фиорентины», полузащитники Иван Перишич из итальянского «Интера», Сергей Милинкович-Савич из римского «Лацио» и нападающий Анте Ребич из немецкого «Айнтрахта».

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При этом отмечается, что руководство манкунианцев вряд ли пойдет навстречу Моуринью и не планирует тратить деньги на усиление состава в ближайшее время.

«Манчестер Юнайтед» на данный момент занимает восьмое место в таблице Английской премьер-лиги (АПЛ).

Ранее тренер сборной Англии обвинил АПЛ в неудачах своей команды.