Моуринью заявил о желании купить зимой четырех футболистов
Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью назвал игроков, которых хотел бы видеть в своем клубе по итогам зимнего трансферного окна, сообщает «Советский спорт».
По информации Daily Mail, в шорт-листе потенциальных усилений «красных дьяволов» оказались четыре игрока. Ими стали защитник Никола Миленкович из итальянской «Фиорентины», полузащитники Иван Перишич из итальянского «Интера», Сергей Милинкович-Савич из римского «Лацио» и нападающий Анте Ребич из немецкого «Айнтрахта».
При этом отмечается, что руководство манкунианцев вряд ли пойдет навстречу Моуринью и не планирует тратить деньги на усиление состава в ближайшее время.
«Манчестер Юнайтед» на данный момент занимает восьмое место в таблице Английской премьер-лиги (АПЛ).
Ранее тренер сборной Англии обвинил АПЛ в неудачах своей команды.