Чествование Хабиба Нурмагомедова пройдет перед матчем между «Анжи» и ЦСКА
Президент «Анжи» Осман Кадиев заявил, что перед матчем 11-го тура чемпионата России против московского ЦСКА пройдет чествование чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова.
«Перед матчем будет чествование Хабиба Нурмагомедова. Состоится небольшой концерт. Весь клуб болел и переживал за него. На стадионе будут дети из нашей академии, с кадетских корпусов, студенты вузов», – цитирует Кадиева «360».
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Встреча между «Анжи» и ЦСКА пройдет 18 октября в Каспийске.
Ранее сообщалось, что «Анжи» может не сыграть с ЦСКА из-за задолженности по зарплатам.