Чествование Хабиба Нурмагомедова пройдет перед матчем между «Анжи» и ЦСКА

<img src="//img.gazeta.ru/files3/699/12013699/upload-RIAN_5661307.HR-pic905-895x505-26099.jpg">

Президент «Анжи» Осман Кадиев заявил, что перед матчем 11-го тура чемпионата России против московского ЦСКА пройдет чествование чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Перед матчем будет чествование Хабиба Нурмагомедова. Состоится небольшой концерт. Весь клуб болел и переживал за него. На стадионе будут дети из нашей академии, с кадетских корпусов, студенты вузов», – цитирует Кадиева «360».

Реклама

Встреча между «Анжи» и ЦСКА пройдет 18 октября в Каспийске.

Ранее сообщалось, что «Анжи» может не сыграть с ЦСКА из-за задолженности по зарплатам.