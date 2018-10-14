Россияне выиграли восемь поединков в заключительный день ЧМ по самбо

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В Грузии прошел заключительный день чемпионата мира по самбо среди юношей и юниоров, сообщает «Советский спорт».

14 октября на арене в грузинской столице были проведены 12 финальных схваток, которые были поделены на три блока. Российские самбисты сражались в десяти поединках.

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В первом блоке бились два спортсмена из России. Арман Товмасиан не дал никакой возможности проявить себя монгольскому самбисту и сделать хоть что-то и заслуженно забрал свою золотую медаль. Татьяна Шиянова уверенно победила казахстанскую противницу и также выиграла награду высшей пробы.

Во втором блоке спортсмены из России участие приняли во всех четырех схватках. Соперница Валентины Остапец сдалась сразу после отлично проведенного российской самбисткой приема. Денис Тихонов разбил представителя Казахстана и уверенно занял первое место в своей весовой категории. Также ничего не смогла противопоставить немецкая самбистка Валерии Анисимовой, которая забрала заслуженную золотую награду. Егор Сухопаров уступил в равной борьбе грузинскому спортсмену и занял второе место.

В заключительном блоке Россию представляли также четыре самбиста. Анастасия Черненок в схватке, которая была очень нелегкой, смогла одолеть представительницу Украины. Тарас Осипюк проиграл самбисту страны-хозяйки, почти не сумев ничего сделать. Олинда Храпунова отлично проявила себя в начале схватки, но потом отдала инициативу сопернице из Болгарии, что не помешало ей выиграть. Михаил Кашурников сумел победить представителя Монголии и завоевал золотую медаль первенства.

Таким образом из 12 схваток российские спортсмены выиграли восемь. Отмечается, что в первый день соревнований самбисты из России завоевали семь золотых медалей в первый день турнира и 12 во второй день.

Ранее российские самбисты выиграли 12 финальных поединков на турнире в Грузии.