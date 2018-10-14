Пьяного хавбека «Крыльев Советов» сравнили с Кокориным и Мамаевым

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Директор по развитию самарских «Крыльев Советов» Александр Шикунов высказался относительно инцидента с полузащитником клуба Евгением Башкировым, который был пойман сотрудниками ГИБДД минувшей ночью за рулем арендованной машины в состоянии алкогольного опьянения, передает Sport24.

«Сам узнал обо всем из СМИ. Конечно, очень неприятно это, особенно на фоне скандала с Кокориным и Мамаевым. Нехорошая история, будем разбираться», — заявил Шикунов.

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Также он отметил, что сейчас особенно актуально «наезжать» на футболистов.

«Идея — какой-то «наезд» на весь футбол. Где-то и жалко ребят, но понятно, что ситуация совершенно ненормальная. Башкиров на контракте, так что меры будут приняты, как только мы получим все документы и разберемся», — заключил директор по развитию «крылышек»

Ранее сообщалось, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев переведены в камеры карантина столичного СИЗО «Бутырка».