Кассано назвал всех современных футболистов «кучкой неудачников»

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Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано заявил, что не уважает современных футболистов, а также назвал лучшего игрока и тренера в истории, сообщает «Советский спорт».

«В 1999 году футбол был намного лучше. Все современные игроки просто отстой, кучка неудачников. Я не дрался со Страмаччони, мы просто толкнули друг друга. Вот и все. Лучший тренер, с кем я работал, — Фабио Капелло. Лучший директор — Адриано Галлиани.

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Лучшим итальянским игроком в истории является Франческо Тотти, наряду с Роберто Баджо и Паоло Мальдини. Худший тренер — Страмаччони. Плохих игроков было слишком много, поэтому не могу всех перечислить. «Ювентус» — сильнейшая команда Италии и одна из лучших в Европе. Но я им не подошел. Меня вышвырнули через три дня», — приводит слова Кассано Football Italia.

Ранее Кассано отказался от предложения Берлускони переходить в «Монцу».