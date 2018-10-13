Российские самбисты выиграли 12 финальных поединков на турнире в Грузии

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В Грузии продолжается международный турнир по самбо, на котором успешно выступают российские спортсмены, сообщает «Советский спорт».

Соревнования среди юношей и юниоров проходят в столице Грузии с 12 по 14 октября. 13 октября прошли 16 финалов, в 12-ти из которых сражались российские самбисты. Поединки были разделены на четыре блока.

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В первых четырех схватках бились два российских спортсмена. Юлия Тригубова не дала представительнице Польши ничего продемонстрировать и заслуженно получила золотую медаль. Харум Тлишев без труда разбил своего казахстанского соперника и также взял награду высшей пробы.

В следующих четырех поединках Россию представляли тоже два самбиста. Екатерина Цырбет одолела представительницу Грузии, хотя изначально поединок складывался не в пользу российской самбистки. Иван Агафонов не дал шанса представителю Казахстана и также надел на шею золотую медаль.

В третьем блоке российские спортсмены бились в каждой схватке. Первой за медаль сражалась со спортсменкой из Монголии Екатерина Мытарева, которая одержала уверенную победу. Андрей Веселов вел равную борьбу с представителем Узбекистана и оказался сильнее.

Третья российская спортсменка Елена Заикина в схватке с монгольской самбисткой одержала уверенную победу и выиграла золотую медаль. Даниил Ташланов продлил победную серию российских самбистов, победив белорусского спортсмена.

В заключительном на сегодня блоке самбисты из России также приняли участие в четырех схватках. Альбина Челомбитко провела отличную схватку против украинской спортсменки и заслуженно забрала награду высшей пробы. В очень трудной борьбе против самбиста из Белоруссии Илья Гудин вырвал свою золотую медаль. Дарья Типчук очень легко сломила свою соперницу, белорусскую спортсменку, что неудивительно, самбистка из России весит гораздо больше своей протвиницы, хотя и выступает в категории 80 кг. И в заключительной на второй день схватке также победу одерживает российский самбист, Вардкез Акопян победил представителя Казахстана, хотя и позволил сопернику взять над собой верх в начале схватки.

Таким образом, из 12 финальных поединков российские спортсмены выиграли все. Второй день чемпионата мира стал плодотворнее первого, в который самбисты из России выиграли семь наград высшей пробы.

Ранее российские самбисты выиграли семь поединков на турнире в Грузии.