Киселевич дебютирует за «Флориду» после перелома челюсти

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Российский защитник «Флориды Пантерз», выступающей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), Богдан Киселевич готов дебютировать за свой клуб после травмы в межсезонье, сообщает американский журналист Джордж Ричардс в своем твиттере.

Киселевич выйдет на лед в составе «пантер» на матч с «Ванкувер Кэнакс». Хоккеист пропустил старт сезона из-за перелома челюсти в предсезонном матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:3). Россиянин получил повреждение после неудачной попытки блокировать бросок соперника, шайба попала игроку в лицо, после чего ему наложили 40 швов.

Ранее стало известно, что «Ванкувер» выведет из обращения номера братьев Сединов.