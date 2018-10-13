Киселевич дебютирует за «Флориду» после перелома челюсти
Российский защитник «Флориды Пантерз», выступающей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), Богдан Киселевич готов дебютировать за свой клуб после травмы в межсезонье, сообщает американский журналист Джордж Ричардс в своем твиттере.
Киселевич выйдет на лед в составе «пантер» на матч с «Ванкувер Кэнакс». Хоккеист пропустил старт сезона из-за перелома челюсти в предсезонном матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:3). Россиянин получил повреждение после неудачной попытки блокировать бросок соперника, шайба попала игроку в лицо, после чего ему наложили 40 швов.
Ранее стало известно, что «Ванкувер» выведет из обращения номера братьев Сединов.
#FlaPanthers D Bogdan Kiselevich makes NHL debut tonight v #Canucks ... James Reimer in, Jacob MacDonald scratched— George Richards (@GeorgeRichards) 13 октября 2018 г.