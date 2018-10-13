«Ахмат» поддержал идею Кадырова о помощи Кокорину и Мамаеву

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Руководство «Ахмата» выступило с комментарием по поводу инициативы главы Чечни Рамзана Кадырова помочь с трудоустройством в клубе нападающему «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву, передает Sport24.

Как рассказал президент «Ахмата» Магомед Даудов, грозненский клуб готов оказать поддержку игрокам.

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«Очевидно, что поведение Мамаева и Кокорина получило широкий общественный резонанс и осуждение. Футболисты, на которых люди ходят посмотреть на стадионы и восхищаются их игрой, должны чувствовать свою ответственность перед обществом. В то же время, считаю неправильными сверх эмоции тех, кто призывает к жесткому, порой и жестокому приговору. Все мы люди, все мы ошибаемся.

Полностью поддерживаю инициативу Рамзана Кадырова найти безболезненный выход из сложившейся ситуации, позволить игрокам публично покаяться, принести извинения пострадавшим, оказать им финансовую и иную поддержку для восстановления здоровья. Если в сложившейся ситуации футболисты лишатся профессиональной работы, наш клуб готов трудоустроить ребят в «Ахмат», — сказал Даудов.

На текущий момент Кокорин и Мамаев отбывают двухмесячный арест в СИЗО «Бутырка».

Ранее сообщалось, что французский футболист пожелал скорейшего возвращения Кокорину.