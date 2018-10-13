Адвокат Глушакова отреагировала на арест имущества и счетов игрока

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Марина Дубровская, адвокат полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова, отреагировала на информацию об аресте имущества и счетов своего клиента, передает «СЭ».

«Арест имущества? Мы не комментируем, закрытая информация», — сказала Дубровская.

28 сентября Никулинский районный суд принял иск жены Глушакова Дарьи о разделе совместно нажитого имущества в рамках дела о бракоразводном процессе. На этом основании суд арестовал счета и имущество игрока и его супруги.

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Дарья Глушакова в сентябре заявила о намерении развестись с хавбеком красно-белых. По ее словам, супруг на протяжении многих лет изменял ей, а также применял к ней насилие. В Сеть попала видеозапись, на которой Глушаков проводит время в бане вместе с неизвестной девушкой. В качестве оператора выступила Дарья, однако свою причастность к публикации ролика в Интернете она отрицает.

Денис и Дарья Глушаковы поженились в 2009 году. Пара воспитывает двух дочерей.

Ранее сообщалось, что в «Спартаке» рассказали о состоянии отстраненных Глушакова и Андрея Ещенко.