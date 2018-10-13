Кокорину и Мамаеву предрекли «дойку» в СИЗО

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Юрист фонда «Общественный вердикт» Ирина Бирюкова рассказала, чего стоит ожидать нападающему «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву в СИЗО, передает «Комсомольская правда».

Футболисты по решению суда были арестованы на два месяца и помещены в СИЗО «Бутырка». Также были подвергнуты аресту и другие участники двух драк, включая 19-летнего Кирилла Кокорина, младшего брата Александра. В результате устроенных ими дебошей в центре Москвы повреждения различной степени тяжести водитель ведущей Первого канала, чиновник московского Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

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«Вот они сейчас уедут в СИЗО. Кто-то пишет, что к ним будут достойно относиться, ведь они уважаемые люди и так далее. Но все не так. В изоляторе они будут источником дохода. Причем для всех. И для арестантов, и для сотрудников, и для адвокатов.

И все их внешние связи на воле не плюс, а фактор определенного риска, потому что более опытные осужденные могут через них попытаться решить свои вопросы. Скорее всего, футболисты попадут в спецблок. Но если нет, то им придется непросто. Негласное правило тюрьмы «не верь, не бойся, не проси», и как они себя поставят с самого начала, так к ним будут относиться потом весь срок. Сломаются — будут их «доить» (настойчиво просить перевести денег на карты родственников — мам, пап, жен, на счет тюремного магазина и так далее)», — сказала Бирюкова.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий, связанных со скандалом с участием Кокорина и Мамаева.

Ранее сообщалось, что в Госдуме назвали «жуткой гопотой» Кокорина и Мамаева.