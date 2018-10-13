Нурмагомедов пригласил в Дагестан рэпера 50 cent

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Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов ответил рэп-исполнителю Кертису Джексону (50 cent) на предложение перейти в Bellator, передает «Советский спорт».

Музыкант подверг критике решение руководства Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) не выплачивать россиянину гонорар за победу над Конором Макгрегором из-за драки после поединка. 50 cent предложил Нурмагомедову $2 млн за переход в Bellator.

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«Если хочешь увидеть место, где рождаются настоящие мужчины. то приглашаю тебя в Дагестан. Я дам знать, когда буду в США. Спасибо тебе за поддержку, ты настоящий мужчина», — написал Нурмагомедов в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что в Турции появилось граффити, на котором Нурмагомедов душит Макгрегора.