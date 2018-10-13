Суд арестовал имущество и счета футболиста Глушакова и его супруги‍

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Имущество и счета полузащитника московского «Спартака» Дениса Глушакова и его супруги Дарьи арестованы по решению суда в рамках дела о бракоразводном процессе, сообщает агентство новостей «Москва».

Отмечается, что 28 сентября Никулинский районный суд зарегистрировал иск Дарьи Глушаковой к мужу о разделе совместно нажитого имущества. Беседа сторон назначена на 22 октября.

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В сентябре 2018 года Дарья Глушакова объявила о намерении развестись с хавбеком красно-белых. Она заявила, что супруг ей многократно изменял и бил. В Сеть попала видеозапись, на которой футболист проводит время с девушкой в сауне. В качестве оператора выступила его жена, однако свою причастность к публикации ролика Дарья отрицает.

Денис и Дарья Глушаковы поженились в 2009 году. Пара воспитывает двух дочерей.

Ранее сообщалось, что раскрыта личность девушки, с которой Глушакова в бане застала жена.