Соперник Федора Емельяненко назвал Хабиба «лучшим бойцом в мире»

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Американский боец смешанного стиля (MMA) Чейл Соннен прокомментировал потасовку на UFC 229 после поединка между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором, передает «Советский спорт».

Дагестанский Орел одержал победу над Макгрегором, после чего выпрыгнул из клетки и устроил драку с командой соперника.

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«Здесь я на стороне Конора: я не считаю, что драку начинает тот, кто бьет первым. Да, закон считает иначе, но в моем понимании, драка начинается, когда агрессор подходит на расстояние, с которого может вас ударить. Тогда вы должны защищаться и не подпустить его ближе.

Конор ударил, и все как с цепи сорвались. Затем его, как говорят, стали бить сзади по голове двое парней. Он даже не не понимал, что происходит – он только что дрался около 20 клятых минут с лучшим бойцом мира», — приводит слова Соннена MMA Fighting.

Ранее сообщалось, что Александр Емельяненко оправдал Хабиба за драку после боя с Макгрегором.