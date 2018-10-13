В Норвегии недовольны высокой смертностью при строительстве стадионов ЧМ-2022

<img src="//img.gazeta.ru/files3/163/10711163/2017-05-17T194451Z_1622820873_RC12AFEA92F0_RTRMADP_3_SOCCER-WORLDCUP-QATAR-STADIUM-pic905-895x505-44398.jpg">

Глава Норвежской конфедерации профсоюзов Ганс-Кристиан Габриэльсен выразил недовольство высокой смертностью рабочих при строительстве стадионов в Катаре, где пройдет чемпионат мира 2022 года, сообщает «Советский спорт».

«Если бы мы провели минуту молчания по поводу каждой смерти рабочего-мигранта на стадионах чемпионата мира в Катаре, то первые 44 матча турнира начинались с тишины», — цитирует LO Габриэльсена.

Ранее вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин рассказал о планах задействовать все стадионы чемпионата мира 2018 года для игр сборной России.