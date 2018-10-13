В Норвегии недовольны высокой смертностью при строительстве стадионов ЧМ-2022
Глава Норвежской конфедерации профсоюзов Ганс-Кристиан Габриэльсен выразил недовольство высокой смертностью рабочих при строительстве стадионов в Катаре, где пройдет чемпионат мира 2022 года, сообщает «Советский спорт».
«Если бы мы провели минуту молчания по поводу каждой смерти рабочего-мигранта на стадионах чемпионата мира в Катаре, то первые 44 матча турнира начинались с тишины», — цитирует LO Габриэльсена.
Ранее вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин рассказал о планах задействовать все стадионы чемпионата мира 2018 года для игр сборной России.