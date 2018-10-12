Олейник оценил шансы Емельяненко на победу в поединке с Сонненом

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Профессиональный боец смешанного стиля (ММА) Алексей Олейник прокомментировал предстоящий бой российского спортсмена Федора Емельяненко против бывшего претендента на пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе Чейла Соннена в рамках полуфинала Гран-при Bellator, передает Sport24.

Олейник поделился ожидания от поединка, который состоится в ночь на 14 октября по московскому времени в Нью-Йорке.

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«У Федора, я считаю, сейчас достаточно большие шансы, больше гораздо, чем у Чейла Соннена, процентов на 60. Я говорил, что Чейл Соннен достаточно непростой, цепкий, хитрый парень и расслабляться не стоит. Но я думаю, ни Федор, ни его команда не сделают такой ошибки, не расслабятся», — заявил спортсмен.

Также Олейник высказался относительно поведения американского бойца.

«Просто в силу того, что Соннен очень много занимается трештокингом, разговаривает, складывается впечатление, что он только болтун. На самом деле он двукратный чемпион по борьбе и неплох в партере. А Федор в последнее время с партером показывает, что перестал им заниматься. Он у него неплохой, но навык притерся. Это единственный шанс выиграть. Я думаю, соперник знает, что в стойке Федор просто уничтожит Соннена, разобьет его. Федор быстрее, мощнее, его очень тяжело перевести», — заключил боец ММА.

Ранее Емельяненко прокомментировал драку после поединка чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и ирландского спортсмена Конора Макгрегора.