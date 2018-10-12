Названы первые подозреваемые в деле о коррупции в бельгийском футболе

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Бельгийские судьи Себастьен Дельферьер и Барт Вертентен арестованы в Бельгии, сообщает Insidethegames.biz.

10 октября в офисах «Андерлехта», «Брюгге», «Генка», «Стандарта» и нескольких других клубов состоялись обыски в рамках дела о коррупции в бельгийском футболе. Оперативно-розыскные мероприятия прошли также в домах агентов, судей и руководителей клубов. Арестованным инкриминируется участие в договорных матчах. В связи с делом о коррупции задержан также главный тренер «Брюгге» Иван Леко. Его обвиняют в мошенничестве, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.

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Дельферьер известен российской публике по историческому матчу квалификации Лиги Европы между санкт-петербургским «Зенитом» и минским «Динамо», когда сине-бело-голубые одержали разгормную победу со счетом 8:1.

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