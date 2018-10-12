Болт оформил дубль во втором футбольном матче в карьере
Восьмикратный олимпийский чемпион в спринтерском беге Усейн Болт, выступающий за «Централ Кост Маринерс», отметился двумя забитыми голами в товарищеском матче против «Макартур Саут Вест Юнайтед», сообщает официальный сайт австралийского клуба.
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Ямаец подписал контракт с австралийским клубом в августе нынешнего года. Эта игра стала для него второй в карьере футболиста, и атлет уже успел оформить дубль. Команда Болта победила 4:0, мячи ямайца стали третьим и четвертым по счету.
«Это мой первый матч, и я забил в нем два гола. У меня невероятные ощущения. Я счастлив, что перешел сюда и доказал миру, что я развиваюсь», — заявил Болт после игры.
Ранее хавбек «Вулверхэмптона» бросил вызов Усейну Болту.
Here it is, @usainbolt, the footballer, scores his maiden Mariners goal. What a moment! Don't think limits! ⚡️ #SWSvCCM #CCMFC ��@FOXFOOTBALL pic.twitter.com/X7zrqmrYCZ— Central Coast Mariners (@CCMariners) 12 октября 2018 г.