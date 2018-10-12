«Вашингтон» Овечкина потерпел разгромное поражение от «Нью-Джерси»

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«Вашингтон Кэпиталз» потерпел разгромное поражение от «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в Ньюарке, завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Кайл Палмьери, также отличились Маркус Юханссон, Брайан Бойл, Блейк Коулман и Жан-Себастьян Ди.

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В следующем матче «Нью-Джерси» примет «Сан-Хосе Шаркс», а «Вашингтон» дома сыграет с «Торонто Мэйпл Лифс».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси Дэвилз» (Ньюарк, США) — «Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон, США) — 6:0 (2:0, 1:0, 3:0)

1:0 — Палмьери (Хишир, Сиверсон) — 07:02;

2:0 — Палмьери (Батчер, Холл) — 18:33 (5x4);

3:0 — Юханссон (Ватанен, Мюллер) — 22:54;

4:0 — Коулман (Лавджой) - -45:49;

5:0 — Ди (Бойл) — 51:35;,

6:0 — Бойл — 54:45;